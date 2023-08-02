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Делиев Михаил Максимович
Делиев Михаил Максимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1910
Пол
Мужской
Отец
Делиев Максим Дмитриевич
1861 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Делиев Максим Дмитриевич
Мать:
?
Смерть
1910
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