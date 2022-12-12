Слинько Никифор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Слинько Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Чуркина Зоя Никифоровна
Мать ребёнка: Слинько Елена Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
Около 1950