Слинько Никифор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слинько Никифор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Слинько Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Чуркина Зоя Никифоровна

Мать ребёнка: Слинько Елена Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слинько Елена Климентьевна

Место жительства
Неизвестно
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
Около 1950
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