Слинько Петр Никифорович
Место рождения
Дата рождения16.05.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1914
Отец: Слинько Никифор Андреевич
Мать: не указана
Фонд №173 Опись №17 Дело № 161 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Скоробогатовское (Димитриевская церковь) за 1914 г. мать - Елена Владимирова ? https://yandex.... Показать все
Смерть
Неизвестно