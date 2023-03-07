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Слинько Петр Никифорович

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Место рождения

Старый Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

16.05.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1914

Отец: Слинько Никифор Андреевич

Мать: не указана

Старый Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №17 Дело № 161 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Скоробогатовское (Димитриевская церковь) за 1914 г. мать - Елена Владимирова ? https://yandex.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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