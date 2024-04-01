Черноусов Данила Крест. Д. Большовской, Ильинской Волости Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти02.11.1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Черноусов Максим
Рождение ребёнка
Около 1735
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Шевелева Анна Данилова
Мать ребёнка: Черноусова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Пельевская Федосья Данилова
Мать ребёнка: Черноусова Мавра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черноусова Мавра Иванова
Смерть
02.11.1797
Большовской деревни
90 лет