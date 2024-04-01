Черноусов Данила Крест. Д. Большовской, Ильинской Волости Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов Данила Крест. Д. Большовской, Ильинской Волости Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

02.11.1797

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Черноусов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Черноусов Варлаам Крест. Д. Копотиловой, Афонькинской Вол. Данилов

Мать ребёнка: Черноусова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Шевелева Анна Данилова

Мать ребёнка: Черноусова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Пельевская Федосья Данилова

Мать ребёнка: Черноусова Мавра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова Мавра Иванова

Смерть
02.11.1797
Большовской деревни
90 лет
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