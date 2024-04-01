Шевелева (Черноусова) Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно