Шевелева (Черноусова) Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Черноусова) Анна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Черноусов Данила Крест. Д. Большовской, Ильинской Волости Максимов

Мать: Черноусова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шевелев Максим Тимофеев

Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Шевелев Ефим Тимофеев

Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Шевелев Герасим Тимофеев

Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Шевелев Федот Тимофеев

Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шевелев Арефей Тимофеев

Отец ребёнка: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев

Смерть
Неизвестно
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