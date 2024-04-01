Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шевелев Максим Тимофеев

Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Шевелев Ефим Тимофеев

Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Шевелев Герасим Тимофеев

Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Шевелев Федот Тимофеев

Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шевелев Арефей Тимофеев

Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Анна Данилова

Смерть
Неизвестно
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