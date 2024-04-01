Шевелев Тимофей Крест. Д. Дубинкиной Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Шевелева Анна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелева Анна Данилова
Смерть
Неизвестно