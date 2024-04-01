Черноусов Варлаам Крест. Д. Копотиловой, Афонькинской Вол. Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов Варлаам Крест. Д. Копотиловой, Афонькинской Вол. Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Черноусов Данила Крест. Д. Большовской, Ильинской Волости Максимов

Мать: Черноусова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Анастасия Варламова

Мать ребёнка: Яркова 1,черноусова 2 Марфа Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Гликерья Варламова

Мать ребёнка: Яркова 1,черноусова 2 Марфа Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркова 1,черноусова 2 Марфа Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркова 1,черноусова 2 Марфа Семенова

Смерть
Неизвестно
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