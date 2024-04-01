Черноусов Варлаам Крест. Д. Копотиловой, Афонькинской Вол. Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Анастасия Варламова
Мать ребёнка: Яркова 1,черноусова 2 Марфа Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Гликерья Варламова
Мать ребёнка: Яркова 1,черноусова 2 Марфа Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно