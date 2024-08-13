Андреева (Лызина) Евдокия Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1858
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1863
Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
10.05.1866
Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1869
Сын: Андреев Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
15.05.1873
Сын: Андреев Константин Андреевич
Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
03.10.1876
Сын: Андреев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
26.07.1878
Сын: Андреев Никанор Андреевич
Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович