Андреева (Лызина) Евдокия Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Лызина) Евдокия Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1858

Муж: Андреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Андреев Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
06.10.1863

Сын: Андреев Карп Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
10.05.1866

Сын: Андреев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
01.07.1869

Сын: Андреев Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
15.05.1873

Сын: Андреев Константин Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
03.10.1876

Сын: Андреев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
26.07.1878

Сын: Андреев Никанор Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Федорович

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