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Андреев Никанор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1878

Отец: Андреев Андрей Федорович

Мать: Андреева (Лызина) Евдокия Изотовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.07.1878
Бракосочетание
06.11.1898

Жена: Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
06.08.1899

Сын: Андреев Тихон Никанорович

Мать ребёнка: Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
23.01.1901

Дочь: (Андреева) Анастасия Никаноровна

Мать ребёнка: Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна

Бракосочетание
05.11.1903

Жена: Андреева (Буева) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
15.09.1904

Сын: Андреев Сергей Никанорович

Мать ребёнка: Андреева (Буева) Екатерина Петровна

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