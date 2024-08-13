Андреев Никанор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1878
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.07.1878
Бракосочетание
06.11.1898
Рождение ребёнка
06.08.1899
Сын: Андреев Тихон Никанорович
Мать ребёнка: Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
23.01.1901
Дочь: (Андреева) Анастасия Никаноровна
Мать ребёнка: Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна
Бракосочетание
05.11.1903
Рождение ребёнка
15.09.1904
Сын: Андреев Сергей Никанорович
Мать ребёнка: Андреева (Буева) Екатерина Петровна