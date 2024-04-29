Понкратов Архип Кириллович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1775
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Понкратов Кирилл Иовлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Понкратов Касьян Архипович
Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Понкратов Павел Архипович
Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Понкратов Акинфий Архипович
Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Понкратова Дарья Архиповна
Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Понкратова Анна Архиповна
Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Понкратова Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Понкратова Мария Архиповна
Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна
Смерть
1775