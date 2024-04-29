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Понкратов Архип Кириллович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Понкратов Кирилл Иовлевич

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понкратова Анисья Евтеевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Понкратов Иван Архипович

Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Понкратов Касьян Архипович

Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Понкратов Павел Архипович

Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Понкратов Акинфий Архипович

Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Понкратов Иван Архипович

Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Понкратова Дарья Архиповна

Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Понкратова Анна Архиповна

Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Понкратова Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Понкратова Мария Архиповна

Мать ребёнка: Понкратова Анисья Евтеевна

Смерть
1775
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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