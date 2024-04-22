Понкратов Иван Архипович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1767
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1767 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
29.10.1775
Брак 2: запись о браке №6, метрическая книга за 1775 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Михей Понкратов и Иван Бык... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Понкратов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Понкратова Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Понкратова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Понкратов Мария Ивановна
Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна
Смерть
1805