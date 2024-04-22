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Понкратов Иван Архипович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Понкратов Архип Кириллович

Мать: Понкратова Анисья Евтеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Понкратов Фотий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1767 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
29.10.1775

Жена: Понкратова Агафья Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №6, метрическая книга за 1775 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Михей Понкратов и Иван Бык... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Сын: Понкратов Абрам Иванович

Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Понкратов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Понкратова Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Понкратова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Понкратов Мария Ивановна

Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Понкратов Яков Иванович

Мать ребёнка: Понкратова Агафья Ивановна

Смерть
1805
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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