Шилкина (Титова) Ульяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина (Титова) Ульяна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1901

Дата смерти

07.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1901

Отец: Титов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1924

Сын: Шилкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шилкин Андрей Иванович

Копаль, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.03.1929

Сын: Шилкин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Шилкин Андрей Иванович

Копаль, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Шилкин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
07.05.1986
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