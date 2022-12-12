Шилкина (Титова) Ульяна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1901
Дата смерти07.05.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1901
Отец: Титов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1924
Отец ребёнка: Шилкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1929
Отец ребёнка: Шилкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Шилкин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
07.05.1986