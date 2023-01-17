Шилкин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти30.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Шилкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1924
Мать ребёнка: Шилкина Ульяна Тихоновна
Рождение ребёнка
07.03.1929
Мать ребёнка: Шилкина Ульяна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Шилкина Ульяна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилкина Ульяна Тихоновна
Смерть
30.03.1942