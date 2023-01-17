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Шилкин Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

30.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шилкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1924

Сын: Шилкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Шилкина Ульяна Тихоновна

Копаль, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.03.1929

Сын: Шилкин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Шилкина Ульяна Тихоновна

Копаль, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Шилкина Ульяна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилкина Ульяна Тихоновна

Смерть
30.03.1942
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