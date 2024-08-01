Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1856 ст.

Муж: Лазарев Антон Иванович

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители по жениху: Юфим Абрамович и Адриян Семенович Поручители по невесте: Василий Архипович и Кузьма Федорович
Смерть
Неизвестно

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