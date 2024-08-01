Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1856 ст.
Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители по жениху: Юфим Абрамович и Адриян Семенович Поручители по невесте: Василий Архипович и Кузьма Федорович
Смерть
Неизвестно