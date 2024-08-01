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Лазарев Антон Иванович

Место рождения

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

16.01.1838 ст.

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1838 ст.

Отец: Лазарев Иван Лазаревич

Мать: Лазарева Аксинья Андреевна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: служитель Яков Тимофеевич и Аксинья Михайловна Полякова (жена слежителя Дмитрия Ивановича)
Бракосочетание
05.02.1856 ст.

Жена: Домна Ивановна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители по жениху: Юфим Абрамович и Адриян Семенович Поручители по невесте: Василий Архипович и Кузьма Федорович
Смерть
После 1862

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