Лазарев Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения16.01.1838 ст.
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1838 ст.
Отец: Лазарев Иван Лазаревич
Восприемники: служитель Яков Тимофеевич и Аксинья Михайловна Полякова (жена слежителя Дмитрия Ивановича)
Бракосочетание
05.02.1856 ст.
Жена: Домна Ивановна
Поручители по жениху: Юфим Абрамович и Адриян Семенович Поручители по невесте: Василий Архипович и Кузьма Федорович
Смерть
После 1862