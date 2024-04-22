Саутин Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Саутин Егор Антонович
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Саутина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Саутина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Саутина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Саутина Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саутина Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно