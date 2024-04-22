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Саутин Василий Егорович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Саутин Егор Антонович

Мать: Саутина Агрипина Давыдовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Саутин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Саутина Авдотья Ивановна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Саутин Тарас Васильевич

Мать ребёнка: Саутина Авдотья Ивановна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Саутин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Саутина Авдотья Ивановна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Саутин Антон Васильевич

Мать ребёнка: Саутина Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саутина Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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