Саутина Авдотья (Евдокия) Ивановна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саутина Авдотья (Евдокия) Ивановна

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1830

Муж: Саутин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Саутин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Саутина) Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Саутин Тарас Васильевич

Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Саутин Аристарх Васильевич

Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Саутин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Саутина) Фотина Васильевна

Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Саутин Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Саутин-Егорков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Саутин Антон Васильевич

Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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