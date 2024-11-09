Саутина Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Саутина) Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Саутин Аристарх Васильевич
Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Саутина) Фотина Васильевна
Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Саутин-Егорков Петр Васильевич
Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Саутин Василий Егорович
Смерть
Неизвестно