Авдотья Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Степанида Симонова
Отец ребёнка: Симон Фёдоров
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симон Фёдоров
Смерть
Неизвестно