Авдотья Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Сафронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Степанида Симонова

Отец ребёнка: Симон Фёдоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симон Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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