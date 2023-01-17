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Симон Фёдоров

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Фёдор Степанов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Абрам Симонов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Елена Симонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Степанида Симонова

Мать ребёнка: Авдотья Сафронова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Сафронова

Смерть
Неизвестно
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