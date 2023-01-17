Симон Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Фёдор Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Абрам Симонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Елена Симонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Степанида Симонова
Мать ребёнка: Авдотья Сафронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Сафронова
Смерть
Неизвестно