Абрамова Татьяна Евгеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Татьяна Евгеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Умнов Евгений Иванович

Мать: Умнова Тамара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
25.09.1996

Сын: Абрамов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.06.2002

Дочь: Абрамова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
07.08.2011

Сын: Абрамов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович

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