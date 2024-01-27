Абрамова Татьяна Евгеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Умнов Евгений Иванович
Мать: Умнова Тамара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1996
Сын: Абрамов Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.06.2002
Дочь: Абрамова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.2011
Сын: Абрамов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович