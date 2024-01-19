Абрамов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.2002
Дочь: Абрамова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Евгеевна
Рождение ребёнка
07.08.2011
Сын: Абрамов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Евгеевна
Бракосочетание
Неизвестно