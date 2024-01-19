Абрамов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.2002

Дочь: Абрамова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Евгеевна

Рождение ребёнка
07.08.2011

Сын: Абрамов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Евгеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Татьяна Евгеевна

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