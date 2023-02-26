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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Сын: Абрамов Иван большой
Отец ребёнка: Абрамов Борис Никитин
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Абрамов Иван меньшой
Отец ребёнка: Абрамов Борис Никитин
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Абрамов Борис Никитин
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Борис Никитин