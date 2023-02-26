Абрамов Борис Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Абрамов Иван большой
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Абрамов Иван меньшой
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
1809
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.