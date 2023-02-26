Абрамов Борис Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Борис Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Абрамов Иван большой

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1784

Сын: Абрамов Иван меньшой

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Абрамов Моисей Борисов

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Матвей Борисов

Мать ребёнка: ?

Смерть
1809
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
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