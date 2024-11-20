Гавриш (Сиренко) Марфа Тарасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1863 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
23.11.1864 ст.
Дочь: Гавриш Екатерина Захарьевна
Отец ребёнка: Гавриш Захарий Иосифович
Рождение ребёнка
18.10.1867 ст.
Дочь: Гавриш Елизавета Захарьевна
Отец ребёнка: Гавриш Захарий Иосифович
Рождение ребёнка
16.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Гавриш Захарий Иосифович
Смерть
Неизвестно