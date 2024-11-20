Гавриш Захарий Иосифович Около 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавриш Захарий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Гавриш Иосиф Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1863 ст.

Жена: Гавриш (Сиренко) Марфа Тарасьевна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
23.11.1864 ст.

Дочь: Гавриш Екатерина Захарьевна

Мать ребёнка: Гавриш (Сиренко) Марфа Тарасьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.10.1867 ст.

Дочь: Гавриш Елизавета Захарьевна

Мать ребёнка: Гавриш (Сиренко) Марфа Тарасьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
16.02.1870 ст.

Сын: Гавриш Даниил Захарьевич

Мать ребёнка: Гавриш (Сиренко) Марфа Тарасьевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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