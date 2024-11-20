Гавриш Захарий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Гавриш Иосиф Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1863 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
23.11.1864 ст.
Дочь: Гавриш Екатерина Захарьевна
Мать ребёнка: Гавриш (Сиренко) Марфа Тарасьевна
Рождение ребёнка
18.10.1867 ст.
Дочь: Гавриш Елизавета Захарьевна
Мать ребёнка: Гавриш (Сиренко) Марфа Тарасьевна
Рождение ребёнка
16.02.1870 ст.
Мать ребёнка: Гавриш (Сиренко) Марфа Тарасьевна
Смерть
Неизвестно