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Рыбалко Никита Елисеевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 01.08.1939 по ?.12.1941
Воинское звание: Рядовой Призван 1.08.1939 года Илекским РВК. Рядовой. Последняя связь 1.09.1941 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбалко Дарья Аксёновна

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Пропал без вести
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