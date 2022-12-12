Рыбалко Никита Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 01.08.1939 по ?.12.1941
Воинское звание: Рядовой Призван 1.08.1939 года Илекским РВК. Рядовой. Последняя связь 1.09.1941 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбалко Дарья Аксёновна
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Пропал без вести