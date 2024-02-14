Сиразова Сахибжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиразова Сахибжамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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1955 г.р.
1958 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Рождение ребёнка
15.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Рождение ребёнка
04.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Рождение ребёнка
01.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Сиразов Самат

Отец ребёнка: Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Сиразов Азат

Отец ребёнка: Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Смерть
Неизвестно

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