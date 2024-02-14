Сиразова Сахибжамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1949
Рождение ребёнка
04.06.1951
Рождение ребёнка
01.04.1953
Рождение ребёнка
1955
Сын: Сиразов Самат
Отец ребёнка: Сиразов Фаттах Сиразетдинович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Сиразов Азат
Отец ребёнка: Сиразов Фаттах Сиразетдинович
Смерть
Неизвестно