Акулина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1842

Муж: Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
05.11.1843 ст.

Сын: Максим Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Васильевич

Кольцово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1846 ст.

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Васильевич

Кольцово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.04.1848 ст.

Дочь: Родина Хиония Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Васильевич

Большеногово, Заворовская волость, Тарусский уезд
Смерть
После 1848

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