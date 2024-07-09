Герасим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Васильевич

Герасим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1842

Жена: Акулина Трофимовна

Рождение ребёнка
05.11.1843 ст.

Сын: Максим Герасимович

Мать ребёнка: Акулина Трофимовна

Кольцово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1846 ст.

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Акулина Трофимовна

Кольцово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.04.1848 ст.

Дочь: Родина Хиония Герасимовна

Мать ребёнка: Акулина Трофимовна

Большеногово, Заворовская волость, Тарусский уезд
Смерть
После 1848

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