Герасим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1842
Жена: Акулина Трофимовна
Рождение ребёнка
05.11.1843 ст.
Сын: Максим Герасимович
Мать ребёнка: Акулина Трофимовна
Рождение ребёнка
17.01.1846 ст.
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Акулина Трофимовна
Рождение ребёнка
07.04.1848 ст.
Дочь: Родина Хиония Герасимовна
Мать ребёнка: Акулина Трофимовна
Большеногово, Заворовская волость, Тарусский уезд
Смерть
После 1848