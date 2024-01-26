Губачек Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1944
Отец: Климов Илья
Мать: Климова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губачек Станислав Юрьевич
Рождение ребёнка
04.04.1972
Дочь: Налобина Наталья Станиславовна
Отец ребёнка: Губачек Станислав Юрьевич