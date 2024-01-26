Губачек Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губачек Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1944

Отец: Климов Илья

Мать: Климова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губачек Станислав Юрьевич

Рождение ребёнка
04.04.1972

Дочь: Налобина Наталья Станиславовна

Отец ребёнка: Губачек Станислав Юрьевич

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