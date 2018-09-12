Губачек Станислав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1948
Дата смерти12.09.2018
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1948
Отец: Губачек Юрий Станиславович
Мать: Губачек Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губачек Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
04.04.1972
Дочь: Налобина Наталья Станиславовна
Мать ребёнка: Губачек Валентина Ильинична
Смерть
12.09.2018