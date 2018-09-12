Губачек Станислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губачек Станислав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1948

Дата смерти

12.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1948

Отец: Губачек Юрий Станиславович

Мать: Губачек Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губачек Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
04.04.1972

Дочь: Налобина Наталья Станиславовна

Мать ребёнка: Губачек Валентина Ильинична

Смерть
12.09.2018

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