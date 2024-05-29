Романов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова) Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно