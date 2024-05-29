Романов Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Евгений Иванович

Романов Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Иван Дмитриевич

Мать: Романова Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.