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Романова Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Чернов (Казенин) Петр Федорович

Мать: Чернова (Постаушкина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова (Романова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Графова (Романова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубова (Романова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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