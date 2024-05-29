Романова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова (Романова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Графова (Романова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова (Романова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно