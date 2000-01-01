Давыдов Семён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1720

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Давыдов Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Тарбеева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Елагина Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Тарбеева Анна Ивановна

Бракосочетание
После 1750

Жена: Тарбеева Анна Ивановна

Смерть
1759
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