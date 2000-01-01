Давыдов Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1720
Дата смерти1759
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1750
Сын: Давыдов Дмитрий Семёнович
Мать ребёнка: Тарбеева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Елагина Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Тарбеева Анна Ивановна
Бракосочетание
После 1750
Жена: Тарбеева Анна Ивановна
Смерть
1759