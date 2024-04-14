Загудаев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Загудаев Иван Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1909
Рождение ребёнка
31.12.1909
Дочь: Котова (Загудаева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Загудаева (Дубровина) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: Пальцева (Загудаева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Загудаева (Дубровина) Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно