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Загудаев Иван Иванович

Место рождения

Истомино, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Загудаев Иван Алексеевич

Мать: не указана

Истомино, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Загудаева (Дубровина) Ольга Михайловна

Истомино, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.12.1909

Дочь: Котова (Загудаева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Загудаева (Дубровина) Ольга Михайловна

Истомино, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: Пальцева (Загудаева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Загудаева (Дубровина) Ольга Михайловна

Истомино, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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