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Лоскутова Евдокия Антиповна

Место рождения

Опалиха, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Опалиха, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Лоскутова Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Матвей Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Лоскутова Меланья Матвеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Матвей Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Лоскутова Пелагия Матвеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Матвей Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Смерть
Неизвестно

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