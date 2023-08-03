Лоскутова Евдокия Антиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Лоскутова Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Матвей Михайлович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Лоскутова Меланья Матвеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Матвей Михайлович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Лоскутова Пелагия Матвеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Матвей Михайлович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Смерть
Неизвестно