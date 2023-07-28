Лоскутов Матвей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1748
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Лоскутова Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Антиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Лоскутова Меланья Матвеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Антиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Лоскутова Пелагия Матвеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Антиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 лист