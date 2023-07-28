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Лоскутов Матвей Михайлович

Место рождения

Песочное большое, Больше-Песошнинская волость, Балахнинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Песочное большое, Больше-Песошнинская волость, Балахнинский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Лоскутова Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Антиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Лоскутова Меланья Матвеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Антиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Лоскутова Пелагия Матвеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Антиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Евдокия Антиповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 лист