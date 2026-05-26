Речкина Татьяна Федорова
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Речкин Феофан ФедоровНеизвестно г.р.
Дети
(Речкина) Пелагея Феофанова11.10.1804 г.р.
(Речкина) Анисья Феофанова02.01.1807 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1804
Дочь: (Речкина) Пелагея Феофанова
Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.01.1807
Дочь: (Речкина) Анисья Феофанова
Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров
Рождение ребёнка
17.01.1809
Дочь: (Речкина) Татьяна Феофанова
Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров
Рождение ребёнка
02.05.1810
Дочь: (Речкина) Ирина Феофанова
Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров
Рождение ребёнка
04.01.1812
Дочь: (Речкина) Анастасия Феофанова
Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров
д. Белая, приход Кр. Полуденной
Смерть
Неизвестно