Речкина Татьяна Федорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Речкина Татьяна Федорова

Автор
ИС
Сорокина И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Речкин Феофан ФедоровНеизвестно г.р.
Дети
(Речкина) Пелагея Феофанова11.10.1804 г.р.
(Речкина) Анисья Феофанова02.01.1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Речкин Никита Феофанов

Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Речкин Феофан Федоров

Рождение ребёнка
11.10.1804

Дочь: (Речкина) Пелагея Феофанова

Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

д. Белой, крест. дочь | https://familio.org/settlements/d0321a16-da8b-4e5c

Рождение ребёнка
02.01.1807

Дочь: (Речкина) Анисья Феофанова

Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров

Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Рождение ребёнка
17.01.1809

Дочь: (Речкина) Татьяна Феофанова

Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров

Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Рождение ребёнка
02.05.1810

Дочь: (Речкина) Ирина Феофанова

Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров

Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Рождение ребёнка
04.01.1812

Дочь: (Речкина) Анастасия Феофанова

Отец ребёнка: Речкин Феофан Федоров

д. Белая, приход Кр. Полуденной

Смерть
Неизвестно

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