Дементьева Агриппина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева Агриппина Кузьминична

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Место рождения

Большие Липяги, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

21.06.1901

Дата смерти

13.09.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901

Отец: Кузьма Иванович

Мать: не указана

Большие Липяги, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.01.1927

Дочь: Колпакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дементьев Иван Петрович

Чепухино, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.09.1972
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
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