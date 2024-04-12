Дементьева Агриппина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения21.06.1901
Дата смерти13.09.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901
Отец: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1927
Дочь: Колпакова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дементьев Иван Петрович
Чепухино, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.09.1972
Валуйки, Валуйский, Белгородская область