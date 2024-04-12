Дементьев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти15.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Дементьев Петр
Рождение ребёнка
10.01.1927
Дочь: Колпакова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дементьева Агриппина Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.04.1943
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
Воинское кладбище