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Дементьев Иван Петрович

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Место рождения

Чепухино, Валуйский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

15.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Дементьев Петр

Мать: не указана

Чепухино, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1927

Дочь: Колпакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дементьева Агриппина Кузьминична

Чепухино, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Агриппина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Агриппина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Агриппина Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.04.1943
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
Воинское кладбище
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