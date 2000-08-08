Пухонто Сергей Николаевич
Место рожденияУкраина г. Тернополь
Дата рождения19.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1978
Украина г. Тернополь
Образование
С 1985 по 1993
тернопіль зош №4
среднее
Образование
С 1999 по 2004
ТДТУ ім. Пулюя
Высшее
Рождение ребёнка
08.08.2000
Дочь: Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Пухонто Юлия
Украина г. Тернополь
Развод
2018
Жена: Пухонто Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухонто Юлия
Украина г. Тернополь