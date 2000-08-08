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Пухонто Сергей Николаевич

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Место рождения

Украина г. Тернополь

Дата рождения

19.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1978

Отец: Пухонто Николай Васильевич

Мать: Пухонто Лариса Владимировна

Украина г. Тернополь
Образование
С 1985 по 1993
тернопіль зош №4
среднее
Образование
С 1999 по 2004
ТДТУ ім. Пулюя
Высшее
Рождение ребёнка
08.08.2000

Дочь: Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Пухонто Юлия

Украина г. Тернополь
Развод
2018

Жена: Пухонто Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухонто Юлия

Украина г. Тернополь
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