Тавабилов Исхак Сеитбаталлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Тавабилов Сеитбурхан Тавабилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тавабилов Гумер Исхакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Тавабилов Бигтагир Исхакович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно