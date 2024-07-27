Тавабилов Исхак Сеитбаталлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавабилов Исхак Сеитбаталлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Тавабилов Сеитбурхан Тавабилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тавабилов Якуп Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Тавабилов Аюп Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тавабилов Гумер Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тавабилов Бигтагир Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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