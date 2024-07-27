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Тавабилов Сеитбурхан Тавабилович

Место рождения

Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Тавабил Аббясов

Мать: не указана

Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Тавабилов Ахмедияр Сеитбурханович

Мать ребёнка: не указана

Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Тавабилов Исхак Сеитбаталлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тавабилов Сеитягафар Сеитбатталович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тавабилов Гилязитдин Сеитбурханович

Мать ребёнка: не указана

Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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