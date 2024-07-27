Тавабилов Сеитбурхан Тавабилович
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Тавабил Аббясов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Тавабилов Ахмедияр Сеитбурханович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Тавабилов Исхак Сеитбаталлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тавабилов Сеитягафар Сеитбатталович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тавабилов Гилязитдин Сеитбурханович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно