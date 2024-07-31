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Путилин Спиридон Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Путилин Поликарп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина Феодосия Романовна

Рождение ребёнка
06.07.1895 ст.

Дочь: Путилина Ольга Спиридоновна

Мать ребёнка: Путилина Феодосия Романовна

ОГАЧО, ф. И-226, о. 7, д. 42, стр. 62
Рождение ребёнка
19.12.1895 ст.

Сын: Путилин Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Путилина Феодосия Романовна

Рождение ребёнка
28.03.1901 ст.

Сын: Путилин Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Путилина Феодосия Романовна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО ф.И-226, о.7, д.55, с.45
Смерть
Неизвестно

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