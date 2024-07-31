Путилин Спиридон Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Путилин Поликарп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1895 ст.
Дочь: Путилина Ольга Спиридоновна
Мать ребёнка: Путилина Феодосия Романовна
ОГАЧО, ф. И-226, о. 7, д. 42, стр. 62
Рождение ребёнка
19.12.1895 ст.
Сын: Путилин Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Путилина Феодосия Романовна
Рождение ребёнка
28.03.1901 ст.
Сын: Путилин Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Путилина Феодосия Романовна
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО ф.И-226, о.7, д.55, с.45
Смерть
Неизвестно