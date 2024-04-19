Михеев Феодор Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Михеев Михей Григорьевич
Мать: Михеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Евфимий Феодорович
Мать ребёнка: Михеева Агафия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Михеева Агафия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Михеева Агафия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Михеева Агафия Дмитриевна
Смерть
До 1795