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Михеев Феодор Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Михеев Михей Григорьевич

Мать: Михеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Евфимий Феодорович

Мать ребёнка: Михеева Агафия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Агафия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Михеев Моисей Феодорович

Мать ребёнка: Михеева Агафия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Михеев Иаков Феодорович

Мать ребёнка: Михеева Агафия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михеев Феодор Федорович

Мать ребёнка: Михеева Агафия Дмитриевна

Смерть
До 1795

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