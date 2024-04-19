Михеева Агафия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Агафия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Евфимий Феодорович

Отец ребёнка: Михеев Феодор Михеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Феодор Михеевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Михеев Моисей Феодорович

Отец ребёнка: Михеев Феодор Михеевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Михеев Иаков Феодорович

Отец ребёнка: Михеев Феодор Михеевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михеев Феодор Федорович

Отец ребёнка: Михеев Феодор Михеевич

Смерть
1794

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