Михеева Агафия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Евфимий Феодорович
Отец ребёнка: Михеев Феодор Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Михеев Феодор Михеевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Михеев Феодор Михеевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Михеев Феодор Михеевич
Смерть
1794