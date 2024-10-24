Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич

Место рождения

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Богдановна

Бракосочетание
27.01.1867

Жена: Анна Богдановна

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1869

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Богдановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.06.1886

Сын: Петр

Мать ребёнка: Анна Богдановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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