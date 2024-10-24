Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Богдановна
Бракосочетание
27.01.1867
Жена: Анна Богдановна
Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1869
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Богдановна
Рождение ребёнка
?.06.1886
Сын: Петр
Мать ребёнка: Анна Богдановна
Смерть
Неизвестно