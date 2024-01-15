Анна Богдановна
Место рождениядеревня Лешевицы, Плюсский район, Псковская область
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Богдан
деревня Лешевицы, Плюсский район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1867
Модолицы, Россия
Рождение ребёнка
19.04.1869
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич
Рождение ребёнка
?.06.1886
Сын: Петр
Отец ребёнка: Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич
Смерть
Неизвестно