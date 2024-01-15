Анна Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Богдановна

Анна Богдановна

Место рождения

деревня Лешевицы, Плюсский район, Псковская область

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Богдан

Мать: не указана

деревня Лешевицы, Плюсский район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1867

Муж: Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич

Модолицы, Россия
Рождение ребёнка
19.04.1869

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.06.1886

Сын: Петр

Отец ребёнка: Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Арсентьевич / Дмитрий Герасимович/Арсентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close