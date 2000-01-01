Смирнов Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Олег Александрович

Смирнов Олег Александрович

avatar

Место рождения

Дзержинск

Дата рождения

13.02.1965

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1965

Отец: Александр Семёнович

Мать: не указана

Дзержинск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close