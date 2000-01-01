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(Смирнов) Александр Семёнович

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Место рождения

Д. Малый Шистом

Дата рождения

13.09.1931

Дата смерти

07.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931

Отец: Смирнов Семён Петрович

Мать: Смирнова Мария

Д. Малый Шистом
Рождение ребёнка
04.01.1953

Сын: Смирнов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Чатаева Александра Васильевна

Д. Подвязье
Рождение ребёнка
08.04.1958

Сын: Смирнов Аркадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Г. Дзержинск
Рождение ребёнка
11.12.1961

Дочь: Морева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Чатаева Александра Васильевна

Г. Дзержинск
Рождение ребёнка
13.02.1965

Сын: Смирнов Олег Александрович

Мать ребёнка: не указана

Дзержинск
Смерть
07.07.1988
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