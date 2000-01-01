(Смирнов) Александр Семёнович
Место рожденияД. Малый Шистом
Дата рождения13.09.1931
Дата смерти07.07.1988
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931
Отец: Смирнов Семён Петрович
Мать: Смирнова Мария
Д. Малый Шистом
Рождение ребёнка
04.01.1953
Сын: Смирнов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Чатаева Александра Васильевна
Д. Подвязье
Рождение ребёнка
08.04.1958
Сын: Смирнов Аркадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Г. Дзержинск
Рождение ребёнка
11.12.1961
Дочь: Морева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Чатаева Александра Васильевна
Г. Дзержинск
Рождение ребёнка
13.02.1965
Сын: Смирнов Олег Александрович
Мать ребёнка: не указана
Дзержинск
Смерть
07.07.1988